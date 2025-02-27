АндрейБорков

Насчет поставок оружия и вооружения с Запада на УкРуину, тут не поспоришь, присылают и завозят эшелонами, рядами и колоннами. Вопрос не почему Запад все это отправляет, тут все понятно. Вопрос - ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТО ПРИБЫВАЕТ НА УКРУИНУ и более того - ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТО ДОХОДИТ ДО ЛИНИИ ФРОНТА? Каждый день читаем в СМИ и слышим(смотрим) по ТВ, что там разбомбили завод, там попали в портовый терминал с оружием и т.п., а БПЛА позавчера в количестве 128 штук на регионы РФ атаку устроили. То есть поставки идут и идут в огромных количествах. Тем временем основные транспортные узлы, мосты, тоннели, переходы и т.п. НЕ ПОРАЖЕНЫ и НЕ РАЗРУШЕНЫ. ПОЧЕМУ? Почему если по каким то объектам наносятся удары, то эти удары ТОЧЕЧНЫЕ, а не МАССИРОВАННЫЕ? Тот же военный завод, по нему захерачили, но захерачили не весь, а пару цехов и какой то склад, и это в лучшем случае. Почему не раскатали весь завод с прилежащей к нему территорией? Почему в той же Одессе и ее портовых пригородах не раздолблены все причалы и терминалы? Почему мосты из Румынии и Польши стоят? Почему тоннели из Европы на УкРуину работают исправно и не засыпаны и не разрушены? Почему аэродромы на УкРуине функционируют, ведь по ним бьют регулярно? Значит так бьют, что они продолжают функционировать. Почему горда и села в РФ, вплоть до Москвы, Казани и Астрахани систематически подвергаются атакам ВСУ, а их города, тот же Киев, особых разрушений не имеет? За сколько времени ВСУ заняли территории Курской области? А сколько времени их от туда выбивают? И это из-за оружия с Запада? А что с нашим Черноморским Флотом? Он в глухой обороне, про активные действия, кроме морпехов на ЛБС, ни чего не слышно. И что на это скажут в нашей Гос. Думе?