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Авиация ВКС РФ следит за взлётами вражеских истребителей и геликоптеров

Авиация ВКС РФ следит за взлётами вражеских истребителей и геликоптеров

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации пишет, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые задачи по прикрытию неба в зоне проведения СВО.

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