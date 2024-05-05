Авиация ВКС РФ следит за взлётами вражеских истребителей и геликоптеров

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации пишет, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые задачи по прикрытию неба в зоне проведения СВО.
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