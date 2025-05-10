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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Как ваше настроение, дорогие? Не устали еще от выходных? Что отмечаем 10 мая: *️⃣Всероссийский день посадки леса *️⃣Всемирный день танца живота *️⃣Всемирный день движения "За здоровье" *️⃣Всемирный день мигрирующих птиц *️⃣День чистой комнаты *️⃣День девяти жизней *️⃣День "Доверяйте своей интуиции" *️⃣День семейных трусов *️⃣День книги *️⃣День "Поздний завтрак на обед" *️⃣День поезда *️⃣День шоколадной рыбки *️⃣День креветок *️⃣День ветряных мельниц *️⃣День без обуви *️⃣День велосипедиста *️⃣День няни *️⃣День малого бизнеса *️⃣Праздник цветов А в народном календаре Семенов день, когда традиционно начиналась пахота, но строго при условии, что погода уже теплая и земля прогрелась.

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