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Видимо, только тогда Тель-Авив позволит вывести россиян из сектора Газа

Видимо, только тогда Тель-Авив позволит вывести россиян из сектора Газа

Политика просто с Игорем Таланцевым Гипотеза: власти Израиля не дают вывести россиян из сектора Газа — шантажируют Россию из-за нашей честной позиции Администрация сектора Газа и Египет давно согласовали вывоз российских граждан из неспокойного региона.

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Комментарии
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Александр Денисов
Жиды просраLи свой холокост, кто им теперь, после уничтожения детей в Газе, сочувствовать будет?
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14 час.
sergo galin
наши правители поступили жестче , провели красную линию , на которую уже и краски закончились
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9 час.
И
Искандер
А какое второе гражданство у этих &quot;отъезжантов&quot;?
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1 час.

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