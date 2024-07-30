В Госдуме предложили создать «Кодекс мигранта»

Напринимали безмозглых решений, набили страну ваххабитами, обеспечили им безнаказанность, доступ к оружию. А теперь клепают еще одну бесполезную бумажку для отмазки, вместо решительных мер по ликвидации содеянного мигрантского беспредела. И замыливают проблему парламентскими процедурами, инициативами спящих, смотрящих сладкие сны об отдыхе на Мальдивах.

Валентин Воробьев

Мигранты плевали на законы РФ, наплюют и на кодекс.Это для них НЕ читаемая (из-за незнания русского языка) бумажка. В Госдуме делать больше нечего? Насоздавали всем проблем и не пытаются решить проблемы эти.