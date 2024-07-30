Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением о создании «Кодекса мигранта». Идея о создании нового документа, направленного на борьбу с нелегальной миграцией, была озвучена в ходе пресс-конференции об итогах работы фракции ЛДПР в весеннюю сессию, сообщает PRIMPRESS.
В Госдуме предложили создать «Кодекс мигранта»
Комментарии
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А
Александр
Напринимали безмозглых решений, набили страну ваххабитами, обеспечили им безнаказанность, доступ к оружию. А теперь клепают еще одну бесполезную бумажку для отмазки, вместо решительных мер по ликвидации содеянного мигрантского беспредела. И замыливают проблему парламентскими процедурами, инициативами спящих, смотрящих сладкие сны об отдыхе на Мальдивах.
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Валентин Воробьев
Мигранты плевали на законы РФ, наплюют и на кодекс.Это для них НЕ читаемая (из-за незнания русского языка) бумажка. В Госдуме делать больше нечего? Насоздавали всем проблем и не пытаются решить проблемы эти.
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1 д.
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