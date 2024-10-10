ИИ помог обнаружить более 160 000 новых видов вирусов

Искусственный интеллект помог китайским ученым обнаружить около 162 тысяч новых видов вирусов через анализ ранее нераспознанных данных о генетических последовательностях, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
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