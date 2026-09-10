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РЕН ТВ

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Мошенники используют спрос на новые iPhone для кражи денег

Мошенники используют спрос на новые iPhone для кражи денег

РЕН ТВ Злоумышленники используют ажиотаж вокруг новых iPhone для хищения личных данных и денег. Они рассылают электронные письма, подделывая сообщения от магазинов и платежных систем.

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