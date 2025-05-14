Глава Службы внешней разведки рассказал о главной мечте западных стран.Политики из числа "городских сумасшедших", уехавшие из России, чаят надежды когда-нибудь раздробить страну на несколько частей при финансовой поддержке Запада.
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