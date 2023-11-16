В Рязанскую область привезли 158 животных из Ирландии

Специалисты ветконтроля и надзора ведомства вместе с сотрудниками субъектовой ветслужбы провели приём и постановку на карантин 158 голов племенных свиней, которых направят на предприятие в Сараевском районе.
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