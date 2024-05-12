❗️Из Усть-Ушима начинают эвакуировать женщин, детей, пожилых и инвалидов, заявил губернатор Хоценко. С сегодняшнего дня здесь действует режим ЧС регионального значения.
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❗️Из Усть-Ушима начинают эвакуировать женщин, детей, пожилых и инвалидов, заявил губернатор Хоценко. С сегодняшнего дня здесь действует режим ЧС регионального значения.