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Новости Омска

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❗️Из Усть-Ушима начинают эвакуировать женщин, детей, пожилых и инвалидов, заявил губернатор Хоценко. С сегодняшнего дня здесь действует режим ЧС регионального значения.

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