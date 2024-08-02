Более половины жителей Британии избегают суррогатов мяса: вкус и цена не те

Больше половины жителей Великобритании избегают культивируемого мяса (54%), и это мнение особенно распространено среди женщин, пожилых граждан и людей, которые не едят мясо, показали результаты опроса YouGov, 2 августа сообщает сетевое издание Green Queen.
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