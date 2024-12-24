Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в рамках обсуждения обновленного законопроекта о «российской полке» в магазинах предлагается обязать маркетплейсы предлагать российские альтернативы иностранным брендам при поиске товаров.
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