Столичные тхэквондисты завоевали пять медалей на международном турнире в Сербии

Два золота и три бронзы завоевали представители Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» на международном турнире G1 «Мультиевропейские игры по тхэквондо 2026».
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