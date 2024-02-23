Пьяных водителей электросамокатов накажут на большую сумму

Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии