Татьяна Смит решила вернуться в плавание после перерыва

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Смит объявила о возобновлении карьеры плавчихи. Спортсменка, победившая на Олимпиадах в Токио-2021 и Париже-2024, поделилась своими эмоциями в социальных сетях, описав своё волнение и стремление вернуться в спорт.