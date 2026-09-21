Татьяна Смит решила вернуться в плавание после перерыва

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Смит объявила о возобновлении карьеры плавчихи. Спортсменка, победившая на Олимпиадах в Токио-2021 и Париже-2024, поделилась своими эмоциями в социальных сетях, описав своё волнение и стремление вернуться в спорт.
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