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Царьград

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Татьяна Смит решила вернуться в плавание после перерыва

Татьяна Смит решила вернуться в плавание после перерыва

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Смит объявила о возобновлении карьеры плавчихи. Спортсменка, победившая на Олимпиадах в Токио-2021 и Париже-2024, поделилась своими эмоциями в социальных сетях, описав своё волнение и стремление вернуться в спорт.

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