Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Герой России, представитель федеральной пятерки кандидатов «Единой России» Евгений Поддубный заявил, что при применении законов, нужно сначала предупреждать россиян, а только потом наказывать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии