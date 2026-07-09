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Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Герой России, представитель федеральной пятерки кандидатов «Единой России» Евгений Поддубный заявил, что при применении законов, нужно сначала предупреждать россиян, а только потом наказывать.

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