Кишечные бактерии могут быть вовлечены в патогенез болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Лаборатории биома кишечника Университета штата Флорида (FSU) обнаружила, что кишечные бактерии Klebsiella pneumoniae способны мигрировать в мозг, что приводит к его воспалению и снижению когнитивных функций.
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