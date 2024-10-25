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Кишечные бактерии могут быть вовлечены в патогенез болезни Альцгеймера

Кишечные бактерии могут быть вовлечены в патогенез болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Лаборатории биома кишечника Университета штата Флорида (FSU) обнаружила, что кишечные бактерии Klebsiella pneumoniae способны мигрировать в мозг, что приводит к его воспалению и снижению когнитивных функций.

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