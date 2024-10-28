Член СПЧ: сотрудники исправительного центра не виноваты в исчезновении осужденных

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что сотрудники исправительного центра №1 в городе Нерчинск не могут нести ответственность за исчезновение четырех осужденных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии