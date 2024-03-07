Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях.

Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях.

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш.

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Комментарии
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tsan tsan
Во всём виноваты &quot;власть предержащие&quot; ? Это они толпами валят на концерты киркоровых да меладзе  , неся им в зубах свои деньги ?
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16 час.
ВераВерная
Они бесплатно ходят. И хотели бы и дальше ходить.
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16 час.
ВМ
Виктор Мальцев
ЕСЛИ У РОССИАН ЕСТЬ ГОРДОСТЬ, ЛЮБОВЬ К ОТЧИЗНЕ МЫ ДОЛЖНЫ ПИСАТЬ ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА  И ПОДЫМАТЬ ВОПРОС О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОВОДИТЬ КОНЦЕРТЫ ЭТИМ .... АРТИСТАМ... И ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО КОГДА ЦЕЛУЮТ РУЧКИ ИНОГЕНТАМ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ.....
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14 час.

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