ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш.
Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях.
Комментарии
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tsan tsan
Во всём виноваты "власть предержащие" ? Это они толпами валят на концерты киркоровых да меладзе , неся им в зубах свои деньги ?
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16 час.
ВераВерная
Они бесплатно ходят. И хотели бы и дальше ходить.
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16 час.
ВМ
Виктор Мальцев
ЕСЛИ У РОССИАН ЕСТЬ ГОРДОСТЬ, ЛЮБОВЬ К ОТЧИЗНЕ МЫ ДОЛЖНЫ ПИСАТЬ ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА И ПОДЫМАТЬ ВОПРОС О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОВОДИТЬ КОНЦЕРТЫ ЭТИМ .... АРТИСТАМ... И ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО КОГДА ЦЕЛУЮТ РУЧКИ ИНОГЕНТАМ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ.....
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14 час.
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