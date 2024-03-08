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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Хилаль» Малкома повторил мировой рекорд, выиграв 27 матчей подряд

Команда Жорже Жезуша, за которую выступают Малком, Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич и другие известные футболисты, обыграла «Аль-Рияд» (3:1) в 23-м туре лиги Саудовской Аравии.

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