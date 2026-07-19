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Газета.ру

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Минобороны РФ заявило о намерении продолжать удары по объектам ВСУ на Украине

Минобороны РФ заявило о намерении продолжать удары по объектам ВСУ на Украине

Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало подробности массированного ночного удара по Киеву и Киевской области, который на Украине уже назвали "самой мощной баллистической атакой за все время военного конфликта".

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Мо РФ заявило о намерении продолжать удары по объектам ВСУ на Украине&quot;! Странный заголовок, а что были предпосылки или заявления о прекращении ударов по ворогу?
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2 м.