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Неординарные газовые новости

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Зима как естественный противник которого нельзя обмануть пустыми заявлениями

Зима как естественный противник которого нельзя обмануть пустыми заявлениями

Вопрос без ответа от польского политика Бывший премьер Польши Лешек Миллер публично озвучил то, о чем многие предпочитают молчать из вежливости.

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