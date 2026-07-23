Помощь Киеву не пришла: секретные резервы уничтожены в Чернигове и Житомире

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, какие цели ВС РФ поражают в западных и центральных регионах Украины, включая Житомирскую и Черкасскую области.
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