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Аргументы и Факты

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Помощь Киеву не пришла: секретные резервы уничтожены в Чернигове и Житомире

Помощь Киеву не пришла: секретные резервы уничтожены в Чернигове и Житомире

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, какие цели ВС РФ поражают в западных и центральных регионах Украины, включая Житомирскую и Черкасскую области.

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