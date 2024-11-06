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Финляндия заняла первое место в рейтинге стран, разоряющих туристов

Финляндия заняла первое место в рейтинге стран, разоряющих туристов

Цены на спиртные напитки здесь на 102% выше средних по Европе.Эксперты выделили пять стран, где туристы чаще всего превышают свой бюджет.

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