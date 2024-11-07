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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14-летняя Виктория Барахтина тренируется в Канаде у Брайана Орсера и ждет открепления от ФФККР

Об этом сообщила мама 14-летней спортсменки в комментарии журналисту Максиму Хоренкову.  «Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа.

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