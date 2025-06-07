Грязные мужики в военной форме: разведка Латвии описала внешний вид диверсанта из РФ

Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) в своем ежегодном отчете подготовила для граждан прибалтийской республики информацию о важнейших признаках для распознавания российских разведывательно-диверсионных групп (ДРГ).
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