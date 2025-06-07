Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Грязные мужики в военной форме: разведка Латвии описала внешний вид диверсанта из РФ

Грязные мужики в военной форме: разведка Латвии описала внешний вид диверсанта из РФ

Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) в своем ежегодном отчете подготовила для граждан прибалтийской республики информацию о важнейших признаках для распознавания российских разведывательно-диверсионных групп (ДРГ).

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
латвия ?????? А это - где ?
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7 час.
Елена Молодцова
Больные на всю голову. Палата номер 6,больше нечего сказать.
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4 час.
Татьяна Ивановская
По себе судят.
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51 мин.
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