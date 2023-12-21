На космической станции «Аксиома» появится межспутниковая оптическая связь и новый орбитальный центр обработки данных

После разработки лунных скафандров совместно с компанией Prada для миссии “Артемида III” и подготовки миссии Ax-3 на МКС компания Axiom подписала соглашение с компаниями Kepler Space и Skyloom Global Corp.
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