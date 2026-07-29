Одним из поводов для беспокойства (хотя это мягко сказано) для украинской стороны послужило это видео МО РФ.
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Одним из поводов для беспокойства (хотя это мягко сказано) для украинской стороны послужило это видео МО РФ.
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