Бритни Спирс станцевала в обнажающем грудь наряде

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 42,1 миллиона подписчиков.