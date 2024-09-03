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  • Eduard
    Там теперь его самого домогаются!Россиянин домогал...
  • Eduard
    Лет десятт мы эти предупрежденияслущаем и ничего не делаем.Вот побтому Запад и наглеет.Удары по Украине вообще нисего...В России предупре...
  • Maxim
    Пора буржуинов - свергать: в Китае нет частной собственности на землю..В богатых странах...

Бритни Спирс станцевала в обнажающем грудь наряде

Бритни Спирс станцевала в обнажающем грудь наряде

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 42,1 миллиона подписчиков.

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