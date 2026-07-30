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Образцы с обратной стороны Луны заставляют переосмыслить прошлое Земли

Образцы с обратной стороны Луны заставляют переосмыслить прошлое Земли

Долгое время ученые считали, что от 4,1 до 3,8 млрд лет назад Земля и Луна пережили внезапный и интенсивный период метеоритных ударов, вызванный миграцией планет-гигантов, которые «расшвыряли» мелкие тела по Солнечной системе.

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