Образцы с обратной стороны Луны заставляют переосмыслить прошлое Земли

Долгое время ученые считали, что от 4,1 до 3,8 млрд лет назад Земля и Луна пережили внезапный и интенсивный период метеоритных ударов, вызванный миграцией планет-гигантов, которые «расшвыряли» мелкие тела по Солнечной системе.