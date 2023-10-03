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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Паскуаль: «Если ты не заслуживаешь победы, то ты не побеждаешь»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Уралмаша» (70:75) объяснил, что пошло не так в игре с дебютантом Лиги ВТБ.

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