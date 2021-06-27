Жара в Москве спадет к 29 июня

Жара, которая держится в Москве уже больше недели, спадет ко вторнику, 29 июня.По прогнозу центра погоды «Фобос», в понедельник, 28 июня, в столице еще будет жарко — столбики термометров поднимутся до 33 градусов, но затем температура резко упадет.