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Жара в Москве спадет к 29 июня

Жара в Москве спадет к 29 июня

Жара, которая держится в Москве уже больше недели, спадет ко вторнику, 29 июня.По прогнозу центра погоды «Фобос», в понедельник, 28 июня, в столице еще будет жарко — столбики термометров поднимутся до 33 градусов, но затем температура резко упадет.

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