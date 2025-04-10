Судья принял решение освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Global Look Press/news.ru/Pogiba Alexandra Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных в стране в ноябре прошлого года, сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник.
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