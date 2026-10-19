19 октября в новосибирском аэропорту Толмачёво рейс S7 5208 из Владивостока приземлится на 35 минут позже расписания — в 14:50, а борт S7 5204 из того же города, напротив, ожидается на пять минут раньше заявленного времени, в 11:50.
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