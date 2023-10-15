Варшава готовит «пексит». На выход из ЕС уже выстраивается очередь

Евгений Сатановский: Евросоюз возьмет, да и примет в свой состав Украину, после чего накроется медным тазом Павел Еськов Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press Материал комментируют: Евгений Сатановский Экс-премьер Польши, лидер либеральной «Гражданской коалиции» Дональд Туск заявил, что у председателя правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского есть план выхода страны из Евросоюза.