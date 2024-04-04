Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Рассказывают историю о том, что в 70-х годах прошлого столетия после вступления Турции в НАТО, на территории которой американцы поставили ядерное оружие и подпитали её непомерную гордыню льстивыми сказками о былом величии османской империи, турки решили, что могут указывать СССР как себя вести! Они, через своего поверенного в Москве передали нашим политикам, что запретят советским кораблям проходить через Босфор.