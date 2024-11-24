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Зеленский потребовал от Трампа предоставить «мирный план» США по завершению конфликта на Украине

Зеленский потребовал от Трампа предоставить «мирный план» США по завершению конфликта на Украине

Зеленский требует от новой администрации США предоставить «мирный план» по завершению конфликта на Украине, чтобы он мог с ним ознакомиться до начала потенциальных переговоров.

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