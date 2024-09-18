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Китайские НПЗ обанкротились после резкого падения прибыли

Китайские НПЗ обанкротились после резкого падения прибыли

Пока от Китая ждут новых рекордов спроса на нефть или хотя бы сигналов, что экономика Поднебесной выздоравливает и все будет «как прежде», перерабатывающая отрасль КНР демонстрирует быстрый упадок и деградацию.

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