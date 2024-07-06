«Так сколько у нас под ружьем?» На Украине переругались из-за подсчета мобилизационного потенциала ВСУ

На Украине подсчитали свой мобилизационный резерв. Правда, как обычно, не сошлись во мнениях. Так, депутат от «Слуги народа» Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине имеется резерв в 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, которых потенциально можно мобилизовать в ВСУ.