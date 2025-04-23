Смоляне приняли участие в сертификации регионального центра компетенций Волгоградской области

По федеральному проекту «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», представители региональной корпорации инвестиционного развития и Министерства промышленности и торговли Смоленской области посетили Волгоградскую область для участия в сертификации местного регионального центра компетенций.