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Смоленская Газета

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Смоляне приняли участие в сертификации регионального центра компетенций Волгоградской области

Смоляне приняли участие в сертификации регионального центра компетенций Волгоградской области

По федеральному проекту «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», представители региональной корпорации инвестиционного развития и Министерства промышленности и торговли Смоленской области посетили Волгоградскую область для участия в сертификации местного регионального центра компетенций.

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