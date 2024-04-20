Команда «Водник» провела встречу с болельщиками в Архангельске

Руководство и ключевые игроки клуба пообщались с фанатами и подвели итоги прошедшего сезонаУчастие во встрече приняли министр спорта Архангельской области Алексей Аксёнов, директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков, главный тренер «жёлто-зелёных» Иван Максимов, капитан команды Евгений Дергаев и игроки архангельского клуба.
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