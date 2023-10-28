В США вспомнили пророчество Киссинджера о гибели друзей Америки

Украина сейчас гибнет по вине США, власти которых стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния. Об этом 27 октября заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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