В Москве состоится межрегиональный форум молодежных медиа

С 8 по 11 августа в Москве впервые пройдет форум Центрального федерального округа "МедиаДвиж". Он объединит около тысячи представителей молодежных и студенческих средств массовой информации в возрасте от 18 до 35 лет.
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