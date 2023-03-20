Целый район столицы ДФО останется без света - названа точная дата

Целый район столицы ДФО останется без света. В Минэнерго Приморья сообщили о точной дате отключений. Отмечается, что полное ограничение электроснабжения жителей Советского района запланировано 28 марта с 00:00 до 07:00 часов.
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