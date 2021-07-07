9 правил питания по Аюрведе

Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити По аюрведе, компоненты пищи и ингредиенты, используемые в лекарствах, обладают сходными свойствами.
Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити По аюрведе, компоненты пищи и ингредиенты, используемые в лекарствах, обладают сходными свойствами.
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