Народная медицина

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9 правил питания по Аюрведе

9 правил питания по Аюрведе

Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити По аюрведе, компоненты пищи и ингредиенты, используемые в лекарствах, обладают сходными свойствами.

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