Доля национальных валют в расчетах РФ и Киргизии в 2023 году превысила 88%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым заявил о том, что в 2023 году доля национальных валют в межгосударственных взаиморасчетах между Россией и Киргизией превысила 88%.