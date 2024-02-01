Доля национальных валют в расчетах РФ и Киргизии в 2023 году превысила 88%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым заявил о том, что в 2023 году доля национальных валют в межгосударственных взаиморасчетах между Россией и Киргизией превысила 88%.
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