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FiNE NEWS

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Отличия систем полного привода AWD и 4WD на кроссоверах и внедорожниках

Полный привод позволяет передавать тягу на все четыре колеса автомобиля, что улучшает сцепление с дорогой и проходимость.

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