"Настоящий Адидас младший". Иван Янковский опубликовал новые фото с сыном

Иван Янковский и его жена Диана Пожарская, как и многие другие звёзды, улетели в отпуск. Супруги отдыхают вместе с маленьким сыном, трёхлетним Олегом, редкие фото с которым опубликовал в инстаграме* звезда сериала "Слово пацана".
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