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"Добро пожаловать в 2017". Настя Ивлеева понастольгировала по временам "Орла и решки"

"Добро пожаловать в 2017". Настя Ивлеева понастольгировала по временам "Орла и решки"

Настя Ивлеева снова поделилась в соцсетях архивными снимками. На этот раз 35-летняя блогерша вспомнила 2017–2018 годы — период расцвета своей популярности и работы ведущей шоу "Орёл и решка".

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