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Госдума проверяет банки на законность изменения условий для клиентов

Госдума проверяет банки на законность изменения условий для клиентов

В Государственной Думе рассматривают действия банков, изменяющих условия обслуживания клиентов без их согласия.

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